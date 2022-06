Cara Roma, mai Zaniolo a Juve o Milan

AS ROMA NEWS – Essere scontenti del mercato al 25 giugno, quando teoricamente il mercato non è nemmeno cominciato, sarebbe da folli. Per ora la Roma ha fatto il suo, colmando le lacune impellenti in rosa, prendendo un vice Rui Patricio, un sostituto di Sergio Oliveira e un terzino di rendimento che possa dare il cambio a Karsdorp.

Questo però deve essere (e sarà) solo l’antipasto. Per arrivare al secondo, al contorno, e soprattutto e al dolce bisognerà aspettare che il mercato entri nel vivo. Se la Roma vuole davvero fare il salto di qualità e competere per i primi quattro posti, ha bisogno di tre rinforzi “pesanti”.

Un difensore centrale all’altezza di Smalling, un centrocampista che cambi il volto della squadra, e una seconda punta che garantisca assist e gol. E soprattutto sarà fondamentale non cedere nessun pezzo da novanta della squadra, altrimenti il processo di crescita subirebbe un brusco rallentamento.

E qui arriviamo al discorso Zaniolo. Premesso il fatto che i giornali inventano notizie anche (e soprattutto) quando non ce ne sono, c’è però da dire che il futuro del ragazzo è ancora avvolto da una nube di incertezza che non può lasciare tranquilli. La Roma non è stata del tutto chiara su questo aspetto, e la sensazione è che sul ragazzo non voglia puntare come invece ha fatto per altri calciatori in rosa tecnicamente meno promettenti.

Zaniolo è uno dei pochi giocatori che la Roma ha in rosa in grado di cambiare il volto di una partita, e non è un caso che sia stato proprio lui a decidere la finalissima di Tirana con un gol per niente banale. Nicolò ha grande talento, e lo ha dimostrato ampiamente prima del doppio infortunio che ne ha frenato l’esplosione. Ha un po’ faticato nella stagione appena conclusa, ma era lecito attendersi qualche difficoltà visto quello che ha passato.

Ma Zaniolo ha dimostrato, seppur a sprazzi, di essere un giocatore fuori dal comune con numeri da fuoriclasse. Ed è un calciatore iconico per la tifoseria, un beniamino. E la Roma un giocatore del genere se lo deve tenere stretto. E soprattutto non deve mai e poi mai anche solo pensare di imbastire una trattativa per la sua cessione con squadre rivali come l’odiata Juventus o il Milan. Non si cedono i pezzi migliori alle concorrenti, a squadre dalle quali devi pensare di ridurre il gap e non aumentarlo.

La Roma si tenga stretto Zaniolo. Se lo coccoli. Lo faccia crescere sotto la sapiente guida di Mou. E se proprio pensa che sia giusto cederlo, magari per migliorare la squadra, lo faccia all’estero. Vedere Zaniolo l’anno prossimo in Serie A ma con una maglia a strisce sarebbe l’insopportabile segnale che la Roma non è ancora pronta a diventare grande.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini