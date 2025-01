CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 17 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:50 – IL BABY CONDINHO IN PROVA ALLA ROMA – Condinho dos Santos Ntemo (16), giovane attaccante classe 2008 di proprietà dell’Union SG, è in prova alla Roma. Centravanti dal fisico imponente e di ruolo centravanti, si sta allenando con l’Under 17 della Roma. Da vedere dunque se il suo futuro potrà essere nella Capitale. (Gazzetta Regionale)

Ore 11:25 – KAYODE VERSO IL BRENTFORD – Michael Kayode (20), terzino destro della Fiorentina accostato a più riprese alla Roma, è vicino al trasferimento in prestito al Brentford. Lo rivela Alfredo Pedullà su X.

Ore 10:30 – DYBALA VERSO IL RINNOVO BIENNALE – Paulo Dybala (31) potrebbe rinnovare con la Roma. Il club giallorosso e Carlos Novel hanno gettato le basi per un rinnovo biennale. La scorsa settimana, infatti, l’agente del 21 giallorosso ha fatto visita a Trigoria ed è stato discusso il rinnovo per due stagioni. Gli 8 milioni previsti dal contratto saranno spalmati in due stagioni. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – SAELEMAEKERS, IL MILAN CHIEDE 18 MILIONI – Ghisolfi al lavoro per acquistare Alexis Saelemaekers (25) a titolo definitivo: il Milan chiede 18 milioni di euro, possibile che i due club si accordino per uno scambio che coinvolga Tammy Abraham (27), ma va trovato un accordo sulle valutazioni dei due cartellini. (Corriere dello Sport / Il Messaggero)

Ore 8:30 – RENSCH IN ARRIVO, LE CIFRE – In chiusura l’affare Rensch (22) con l’Ajax: le cifre dell’operazione, a titolo definitivo, non coincidono tra i vari giornali: secondo La Repubblica il terzino olandese arriverà per circa 7 milioni, per Il Messaggero sarà pagato non più di 4-5 milioni.

Ore 7:40 – AUDERO O GOLLINI SE PARTE RYAN – Mathew Ryan vuole più spazio e medita l’addio: ha offerte da Turchia, Francia, Inghilterra e Arabia Saudita. La Roma, oltre a Pierluigi Gollini (29), sta puntando anche Emil Audero (27), ex Inter ora al Como. (Gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!