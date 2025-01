GHISOLFI: “Rensch? Cerchiamo un giocatore che possa fare sia l’esterno che il centrale. Ranieri sarà un grande dirigente”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Genoa. Ecco le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

FLORENT GHISOLFI A SKY SPORT

A che punto è la trattativa per Rensch?

“Non voglio commentare ogni nome. Stiamo lavorando su quella posizione. Vogliamo un giocatore che possa giocare terzino, centrale e quinto. Vogliamo un giocatore che porti continuità alla squadra e con la mentalità per giocare alla Roma”.

Quella di Frattesi è una trattativa che state portando avanti?

“Non voglio parlare di giocatori di altre squadra, anche se sono figli di Roma. La partita di stasera è molto importante, il Genoa con Vieira non ha mai perso fuori casa e noi abbiamo fatto 5 vittorie consecutive in casa, quindi sarà una bella battaglia. So che vuoi parlare di mercato ma dobbiamo giocare sta sera”.

Ranieri ha detto che non siederà in panchina il prossimo anno. Avete già dei nomi per il nuovo allenatore?

“Forse possiamo convincere il mister (ride, ndr). Non voglio parlare di nuovi nomi, voglio parlare solo di mister Ranieri. Per me è una grande opportunità lavorare con lui, è un uomo diverso e sogna di portare la Roma su alti livelli. Farò di tutto per aiutarlo”.

Esclude quindi che Ranieri possa essere l’allenatore del prossimo anno?

“Lui ha detto che sarà dirigente e penso sarà un grande dirigente”.

Cosa ha portato Ranieri alla Roma di speciale?

“La sua personalità. È un uomo diverso che porta calma e serenità. Conosce la Roma e ribadisco che è una grande opportunità lavorare con lui”.

FLORENT GHISOLFI A DAZN

Su Rensch.

“Non voglio commentare ogni nome, ma stiamo lavorando su questa posizione. Vogliamo un giocatore che può giocare terzino destro, quinto e braccetto. Vogliamo un giocatore che porterà continuità tecnica alla squadra.”

Su Saelemaekers.

“Siamo molto contenti di Saelemakers. Lui è stato infortunato contro il Genoa. Ha lavorato tanto per essere pronto e sta facendo molto bene. Lui deve trovare un po’ di consistenza adesso. Con il Milan faremo passi avanti nel giusto tempo”.

Su i figli di Roma e su Frattesi.

“Prima, ancora una volta, non voglio commentare i nomi dei giocatori di altre squadre, anche se sono figli di Roma. Per Pellegrini penso che lui è al 100% nel progetto della Roma. In questo momento voglio provare che il suo posto è alla Roma. Ha fatto molto bene nel derby, sono contento di questo. Stasera ha ancora una partita per aiutare la squadra”

