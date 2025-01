(LIVE) ROMA-GENOA, le formazioni ufficiali: gioca Pellegrini, Ranieri non cambia

AS ROMA NEWS – Dopo il pareggio last second contro il Bologna al Dall’Ara, la Roma torna a giocare all’Olimpico dove stasera ospiterà il Genoa, distante un solo punto, nel match valido per la 21esima giornata di campionato.

I giallorossi andranno a caccia dei tre punti per proseguire la striscia positiva di risultati utili ottenuti nelle ultime gare e per tenere vive le speranze di regalarsi un girone di ritorno decisamente migliore rispetto a quello deludentissimo dell’andata.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Genoa con un tweet: Ranieri non cambia l’undici visto nelle ultime partite e conferma Pellegrini dal primo minuto.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cancelli appena aperti all’Olimpico. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma Pellegrini ha vinto il ballottaggio con Pisilli.

ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: –

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All.: Vieira.

A disp.: –

Arbitro: Zufferli (Udine). Assistenti: Baccini-Bahri. IV Uomo: Rapuano. Var: Di Bello. Ass. Var: Campione.

