CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 23 luglio sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:30 – Catania e Triestina hanno messo gli occhi su Edoardo Bove (18), centrocampista della Primavera che sta svolgendo il ritiro con i grandi e che sta ben figurando nelle prime amichevoli. I due club di C lo vorrebbero in prestito. (Sky Sport)

Ore 10:30 – Vicini ai saluti Ante Coric (24) e William Bianda (21). Acquistati sotto la gestione Monchi, i due giocatori stanno infatti trattando la rescissione del contratto, in scadenza nel 2023, con una buonuscita. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – Questa mattina Tiago Pinto incontrerà gli agenti di Darboe (19): via alla trattativa per il rinnovo di contratto. Lo rivela Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 9:20 – La Roma mette nel mirino Eldor Shomurodov (26) centravanti uzbeko del Genoa, che può partire con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto a 15 milioni. Può arrivare nel caso di permanenza di Dzeko per completare il reparto avanzato. (Il Tempo)

Ore 8:50 – Sembra già tramontata l’ipotesi Genoa per Pedro (33): arrivano smentite su tutti i fronti, l’operazione, anche in caso della formula del prestito, non sembra praticabile per via dell’ingaggio dello spagnolo. (Tuttosport)

