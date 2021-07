RUI PATRICIO: “Orgoglioso della chiamata della Roma, ho accettato anche per Mou. Non sento la pressione, farò del mio meglio” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Il nuovo portiere giallorosso, il portoghese Rui Patricio, si presenta alla stampa e ai suoi tifosi nella conferenza organizzata a Trigoria. Queste le dichiarazioni del numero uno della Roma:

Tiago Pinto: “E’ un piacere essere qui oggi di nuovo con i giornalisti. Rui Patricio non c’è molto da dire, la sua carriera è nota a tutti, e siamo molto felici di averlo qui. Oggi fortunatamente siamo nella stessa squadra dopo averlo contro nello Sporting Lisbona. Le domande oggi sono solo per lui”.

Sky Sport: “Benvenuto a Roma. Conosciamo la tua carriera. Sei un portiere vincente, cosa ti ha spinto a venire qui? Pensi che sia un progetto vincente con Mourinho?”

“Sono molto orgoglio della chiamata della Roma, tutti conoscono la grandezza del club e i titoli per cui lotta sempre. Darò il mio meglio per raggiungere questi obiettivi”.

Corriere dello Sport: “A Roma ci sono stati problemi con i portieri. C’è preoccupazione, ti hanno parlato di questo problema? Quando sarai pronto per debuttare?”

“Per la prima domanda, non è né una pressione né una motivazione. Io sono qua per fare del mio meglio. Sono qui come ho fatto al Wolverhampton, e cioè motivato a crescere ogni giorno. Ora è qualche giorno che mi sto allenando con la squadra, sto capendo le metodologie di allenamento, ma sto bene”.

Il Romanista: “Per quanto riguarda il gioco dal basso Mourinho ti ha già accennato qualcosa sul tema?”

“Sì, è molto importante lavorare su ogni aspetto, il gioco coi piedi ma non solo quello. E’ importante recepire le idee del mister, prima si fa e meglio è”.

Il Tempo: “Quanto è contata la presenza di Mourinho per arrivare a Roma?”

“E’ evidente che quando ho accettato la Roma ho accettato per il club, ma anche perchè c’era l’allenatore che volevo. Tutti quando vanno in una nuova piazza voglio adattarsi il prima possibile, a volte ci si riesce a volte no, io prometto il massimo impegno per farlo. Solo così possiamo aspirare a vincere”.

Roma Radio: “Come stanno andando i primi giorni di allenamento insieme alla tua nuova squadra?”

“I primi giorni sono andati benissimo, sono stato accolto bene da tutti”.

Vocegiallorossa: “Quali sono le prime indicazioni ti sta dando Mourinho, e quanto è importante l’aspetto comunicativo tra il portiere e la linea difensiva?”

“Per le idee dell’allenatore, non ho ancora avuto modo di parlare molto col mister per capire l’uscita di palla e la costruzione dal basso, ma col tempo ci lavoreremo e capirò meglio in generale. Per quanto riguarda la comunicazione è molto importante, sto imparando in fretta le parole chiave per aiutare i difensori a fare del loro meglio”.

Giallorossi.net – A. Fiorini