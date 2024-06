Calciomercato Roma, Llorente non tornerà in giallorosso. Smentito l’interesse per Varane

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Diego Llorente non tornerà alla Roma. Il club giallorosso ha deciso che lo spagnolo resterà al Leeds e dunque non rientrerà a Trigoria.

Smentito inoltre il rumor che voleva i giallorossi interessati all’acquisto di Raphael Varane, difensore francese di 31 anni in scadenza con il Manchester United e corteggiato dal Como.

Il progetto di Ghisolfi è chiaro: il direttore sportivo giallorosso è determinato a svecchiare la rosa e difficilmente punterà su giocatori over 30, salvo rare eccezioni. A scriverlo su X sono Matteo Moretto e Fabrizio Romano.

🟡🔴 AS Roma advance on agreement on personal terms for Enzo Le Fée, still working on deal with Rennes.

Leonardo Spinazzola and Diego Llorente are leaving as expected, AS Roma are working on young talents.

❌ No talks for Raphael Varane so far, he’s in negotiations with Como. pic.twitter.com/xovmkBynGM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2024