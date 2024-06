Calciomercato Roma, vicino l’acquisto di Le Fee: trattativa in fase avanzata col Rennes

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Si avvicina l’acquisto di Enzo Le Fee, centrocampista 24enne del Rennes che Florent Ghisolfi vuole portare con determinazione alla Roma.

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, l’accordo con il giocatore è quasi raggiunto mentre il club sta ancora lavorando all’intesa con il Rennes.

🟡🔴 AS Roma advance on agreement on personal terms for Enzo Le Fée, still working on deal with Rennes.

Leonardo Spinazzola and Diego Llorente are leaving as expected, AS Roma are working on young talents.

❌ No talks for Raphael Varane so far, he’s in negotiations with Como. pic.twitter.com/xovmkBynGM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2024