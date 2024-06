EURO 2024: la Svizzera fa fuori un’Italia inguardabile (2-0), Freuler e Vargas mandano a casa gli azzurri

ALTRE NOTIZIE – Finisce agli ottavi la corsa degli azzurri in questo deludentissimo Europeo 2024: la Svizzera batte l’Italia con il punteggio di due a zero al termine di una partita senza storia.

Primo tempo orribile dei ragazzi di Spalletti: il tecnico cambia, inserendo Mancini al posto dello squalificato Calafiori, Cristante e Fagioli in mezzo al campo e El Shaarawy in attacco, rimettendo dentro Chiesa e Scamacca, ma i risultati non sono quelli attesi. Gli azzurri, incapaci di costruire uno straccio di manovra, sbagliano passaggi elementari e subiscono la spinta costante degli elvetici, che con Embolo costruiscono l’occasione più ghiotta a metà frazione: Donnarumma salva sul destro a botta sicura dell’attaccante avversario.

Qualche minuto dopo però il portiere del PSG non può nulla sul sinistro di Freuler, inseritosi alla perfezione in area di rigore: controllo in corsa e conclusione leggermente sporcata da Mancini che batte l’estremo difensore azzurro. Prima del duplice fischio di Marciniak la Svizzera va vicinissima al raddoppio, ma il palo salva gli azzurri dopo una punizione di Rieder deviata da Donnarumma.

Spalletti cambia ancora a inizio ripresa, affidandosi a quel Zaccagni che lo aveva salvato contro la Croazia. Ma stavolta servirebbe ben altro all’Italia, che dopo pochi secondi dal rientro in campo incassa senza colpo ferire il raddoppio di Vargas, liberissimo di calciare a giro sul secondo palo dall’interno dell’area di rigore.

Per gli azzurri è notte fonda: una squadra senza anima e orgoglio, tecnicamente modestissima. L’unico tiro in porta per oltre 70 minuti se lo fa da sola la Svizzera con Schar, che nel tentativo di chiudere un innocuo pallone in area manda sul palo a Sommer battuto. Poi è Scamacca a fallire a due passi dalla porta l’occasione di riaprire il match, centrando il legno alla destra di Sommer.

La Svizzera, dopo aver corso l’unico pericolo di novantadue minuti di partita, controlla senza alcun affanno e si guadagna con ampio merito l’accesso ai quarti di finale. Finisce malissimo l’avventura dell’Italia: pesanti anche le responsabilità di Spalletti che non è riuscito a creare un gruppo coeso e a dare un’identità a una squadra apparsa senza capo né coda.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini