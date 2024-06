Le Fee spinge: vuole la Roma. Ghisolfi prepara il blitz per chiudere prima del ritiro

AS ROMA NEWS – Da una parte il Rennes che, con Massara come nuovo ds, fa la voce grossa. Dall’altra la Roma che, forte dell’accordo blindato con il calciatore, spera di abbassare le richieste di francesi. In mezzo c’è Enzo Le Fee, che vuole solo i giallorossi e ora spinge sul suo club per lasciarlo partire.

Si può sintetizzare così la situazione legata alla trattativa in corso, e ben avviata, tra Florent Ghisolfi e Frederic Massara per il centrocampista transalpino, giocatore individuato dal nuovo direttore sportivo romanista come il tassello giusto da inserire nella mediana di De Rossi. Con il tecnico che, dopo aver studiato attentamente il ragazzo, ha dato il via libera all’affare.

La Roma ha già avanzato una prima offerta di 15 milioni di euro, respinta subito dal Rennes che ha pagato Le Fee 20 milioni appena lo scorso anno. Per rientrare dall’investimento fatto, e guadagnarci qualcosa, Massara esattamente chiede quella cifra. La forbice non è ampia, e Ghisolfi pensa di avvicinarsi magari inserendo diversi bonus.

Ma ora il ds giallorosso ha un alleato non da poco in Le Fee, che adesso spinge forte col Rennes per lasciarlo andare via. Un punto di forza importante in una trattativa pronta a sbloccarsi con un piccolo rilancio dei giallorossi nei prossimi giorni. La sensazione è che per l’8 luglio, giorno dell’inizio del ritiro a Trigoria, l’affare possa aver trovato la strada per la fumata bianca.

