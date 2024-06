Calciomercato Roma: offerto Almqvist, Ghisolfi ci pensa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Occasione Almqvist per la Roma. L’attaccante svedese classe ’99, lo scorso anno al Lecce, ha lasciato il Salento a fine stagione al termine del suo prestito, facendo ritorno in Russia al Rostov. Ma il giocatore non ha intenzione di restarci e punta a tornare subito in Italia.

Il calciatore, 24 anni, rappresenta un’opportunità di mercato che Ghisolfi sta monitorando con attenzione. L’esterno d’attacco di piede mancino è stato offerto ai giallorossi, a caccia di giocatori veloci e in grado di saltare l’uomo. Anche la Fiorentina ci sta pensando.

Almqvist lo scorso anno ha giocato 30 partite con la maglia del Lecce, collezionando 3 gol e altrettanti assist. Ha un contratto con il Rostov fino al 2025 e questo particolare fa abbassare ulteriormente il costo dell’eventuale operazione: può essere acquistato per circa 3 milioni di euro. Un affare allettante per Ghisolfi, che ci sta pensando.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

