SpenDan review: Friedkin taglia i costi per dare più margini di manovra a Ghisolfi

AS ROMA NEWS – Una nuova strategia. Dopo l’uscita di Mourinho e l’ingaggio di Daniele De Rossi, i Friedkin sono determinati a cambiare passo. Tagliando i costi considerati inutili e permettendo al club di risparmiare. L’obiettivo, scrive l’edizione odierna de Il Romanista, è dare più margini di manovra al nuovo ds Ghisolfi.

La strategia dentro Trigoria è ormai chiara: stop a prestiti e parametri zero eccessivamente onerosi dal punto di vista dell’ingaggio, niente acquisti di calciatori over 30 (da qui la scelta di non rinnovare a Spinazzola e di non riportare Llorente a Trigoria), spazio a elementi giovani, under 25, economicamente più sostenibili ma in grado di creare un duplice valore, tecnico per il presente e finanziario per il futuro.

Così i Friedkin hanno deciso di ridisegnare la Roma. Chiudendo definitivamente il ciclo aperto dal duo formato da Mourinho e Pinto e aprendone un altro, ora affidato al duo De Rossi e Ghisolfi. Il nuovo corso può essere sintetizzato così: meno Renato Sanches, più Enzo Le Fée: un’inversione di tendenza che ha toccato ogni settore o ambito della società, dalla panchina al mercato fino al personale.

La revisione dei costi in atto dentro Trigoria è volta a sistemare i conti: la Roma era tra i club europei con i costi operativi più alti. Solo il comparto media contava oltre 50 dipendenti a busta paga, molti di loro rinnovati anche dopo la chiusura di Roma Radio e Roma TV. I Friedkin hanno voluto quindi razionalizzare questo ingente impegno economico per rivolgere ogni risorsa alla prima squadra e dare più margini di manovra a Ghisolfi. Basti pensare che solo la chiusura della sede di viale Tolstoj porterà un beneficio di un milione di euro l’anno. L’ingaggio percepito da Svilar nell’ultima stagione.

Fonte: Il Romanista

