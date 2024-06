Solbakken si congeda tra gli applausi in Giappone: “Sono commosso”

NOTIZIE AS ROMA – Ola Solbakken ha lasciato il segno nell’ultima giornata della sua avventura giapponese con l‘Urawa Reds. Schierato come esterno destro nel 4-2-3-1, il norvegese di proprietà della Roma ha dominato la fascia, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua squadra.

Solbakken ha dimostrato una grande intesa con i compagni mantenendo alta l’intensità del gioco, supportando l’attacco e recuperando palloni in fase difensiva. Al momento della sostituzione i tifosi del Saitama Stadium hanno tributato al numero 17 un caloroso applauso.

“È stata una bella partita, la nostra prima vittoria al Saitama Stadium“, ha dichiarato Solbakken al termine dell’incontro. “La squadra è ben affiatata e i difensori hanno recuperato molti palloni, permettendoci di attaccare con efficacia.”

Il norvegese, che si è detto “profondamente commosso” dall’ovazione dei tifosi, ha espresso grande fiducia nei progressi della squadra. Anche l’allenatore, Maciej Skorża, ha elogiato la prestazione del classe ’98, sottolineando la sua importanza per la squadra.

Fonte: sakanowa.jp

