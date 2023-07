Calciomercato Roma, Llorente torna giallorosso: scambio di documenti in corso col Leeds, la formula dell’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ fatta: Diego Llorente torna alla Roma. Dopo l’esperienza in prestito per sei mesi, il difensore spagnolo si prepara a diventare un calciatore giallorosso a tutti gli effetti.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti, è in corso lo scambio di documenti tra il club capitolino e il Leeds che sancisce il trasferimento dello spagnolo alla Roma.

Questa la formula dell’accordo: Llorente si traferirà a Trigoria in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali.

Il 29enne spagnolo oggi non aveva risposto presente al raduno del Leeds, e questo particolare lo aveva avvicinato al trasferimento alla Roma, che ormai è cosa fatta. Llorente dovrebbe essere a disposizione di Mourinho fin dal primo giorno del raduno, previsto per il 10 luglio a Trigoria.

Fonte: Gianlucadimarzio.com