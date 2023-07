CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 3 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:45 – SFUMA LA PISTA FELIX NMECHA – Nelle ultime ore si era parlato di un interessamento della Roma per Felix Nmecha (22). Il classe 2000 del Wolfsburg era seguito dai giallorossi, ma secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano il giocatore è ad un passo dal Borussia Dortmund per 30 milioni di euro.

Ore 10:30 – SAMARDZIC E MUSAH LE SORPRESE – Tiago Pinto non sarebbe fermo a Sabitzer e Sanches come profili alternativi a Frattesi per il centrocampo. Il gm sta valutando con attenzione anche i nomi di Lazar Samardžić (21) dell’Udinese e Yunus Musah (20) del Valencia, corteggiati anche da Inter e Milan. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:15 – PINTO, IL PIANO B PER L’ATTACCO – Tiago Pinto sta preparando un piano B per rinforzare l’attacco: puntare a un centrocampista da prendere in prestito tra Sanches (25), Sabitzer (29) o il parametro zero Kamada (26), per poi fiondarsi su Morata (30) e Baldanzi (20). (Leggo)

Ore 10:00 – SCAMACCA, NUOVO APPUNTAMENTO – La Roma torna a bussare alla porta del West Ham per Gianluca Scamacca (24). Nei prossimi giorni è previsto un appuntamento tra i due club per parlare del trasferimento dell’attaccante in giallorosso. (Il Tempo)

Ore 9:20 – JUVE, SUGGESTIONE DYBALA – La Juventus sta cercando un nuovo numero dieci che possa dare fantasia al reparto, e tra i profili nel mirino ci sarebbe anche il grande ex Paulo Dybala (29), che può liberarsi con una clausola rescissoria…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – FRATTESI, LA ROMA ORA E’ IN POLE – La Roma balza di nuovo davanti a tutte per Davide Frattesi (24): dopo Milan e Juventus, ora anche l’Inter sembra avere altre priorità. Tiago Pinto prepara l’assalto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

