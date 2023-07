Calciomercato Roma, salgono le quotazioni di Ibanez come erede di Kim nel Napoli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel Napoli si è aperta la successione a Kim, ormai prossimo ad accasarsi al Bayern Monaco, pronto a versare i 58 milioni di clausola rescissoria presente sul suo contratto.

Stando a quanto racconta in questi minuti il portale Calciomercato.com, le quotazioni di Roger Ibanez sono in netto rialzo come rimpiazzo del coreano nella rosa di Rudi Garcia. Sono quattro i motivi che rendono il brasiliano il profilo ideale per gli azzurri.

Il primo è che la Roma considera cedibile il proprio centrale difensivo, e questo rende l’affare più semplice. Inoltre Ibanez è rapido come Kim, e questo lo rende tatticamente un sostituto idoneo per la difesa del Napoli del prossimo anno.

Inoltre il giallorosso è profilo giovane nonostante l’esperienza accumulata nella Capitale, ed è un calciatore che ha ancora margini di crescita. Tutti motivi che stanno spingendo il Napoli a puntare su di lui. Più distanziate, al momento, le candidature di Koch del Leeds e Itakura del Borussia Moenchenglabdach.

Ci sarà però da accontentare la Roma, che per il difensore non accetterà offerte al ribasso: Tiago Pinto chiede almeno 28-30 milioni per cedere Ibanez.

Fonte: Calciomercato.com