“ON AIR!” – VISNADI: “Frattesi andrà alla Roma”, FOCOLARI: “Non prenderlo sarebbe assurdo”, ROSSI: “Fase Abraham superata, ora è un problema di Pinto”, CORSI: “Serie A declassata, Mou unica stella”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma sembra che con un paio di milioni di multa se la possa cavare, che poi sono quelli che mancavano per evitare la multa. Detto ciò ora si guarda alle nuove possibilità, soprattutto per il centravanti che dovrà sostituire Abraham. Mi fa sorridere quelli che dicono “eh ma poi quando torna Abraham come fai“…io vorrei ricordarvi che Abraham in questa ultima stagione non è andato proprio benissimo. Il problema è più di Tiago Pinto, che dovrà cederlo l’anno prossimo. Dal punto di vista tecnico la fase Abraham è abbastanza passata. Bene che va può rientrare a febbraio-marzo, ma chissà in quali condizioni, io questa stagione la considero già conclusa per lui. Abraham ora è un problema di Pinto e non della Roma, che ora deve prendere un centravanti di livello, un titolare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le cessioni di Ibanez, Spinazzola, Karsdorp, se fossero avvenute nella prima fase del mercato sarebbero andate a coprire le plusvalenze da fare entro il 30 giugno. Se arriveranno in questa fase, una parte di quei soldi che la Roma incasserà servirà a prendere gli obiettivi che hai sul mercato, con particolare attenzione al centravanti e al centrocampista. Al posto di Ibanez stai prendendo Llorente e al posto di Karsodorp stai trattando Kristensen, due prestiti per i quali non spenderai per il cartellino…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Frattesi due giorni fa era praticamente dell’Inter, ora invece sembra esserci solo la Roma. Ieri ho letto che la Roma non vende i big, il problema è che la Roma i big non li ha…Comunque Frattesi potrebbe arrivare, nel calcio italiano nessuno ha i soldi da spendere. Il calcio italiano è sempre più declassato, se vendono Osimhen quali stelle rimangono in Serie A? L’unica vera e provata sarebbe Mourinho…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Le prime tre immagini che mi vengono in mente di Mourinho in questi due anni di Roma? Le lacrime dopo la vittoria con il Leicester, la corsa sotto la Sud in quel Roma-Sassuolo dopo il gol di El Shaarawy nella sua millesima panchina, e poi le tante incazzature che si è preso, da Slot a Taylor…quelle restano, nel bene e nel male…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Degli esterni nessuno ha convinto, né a destra né a sinistra e lì servirebbe una bella sistemata. Il budget della Roma per il mercato in entrata? Penso che dipenderà da quanto incassa. L’attaccante verrà preso in prestito, visto che Abraham è fermo per infortunio. Mettersi in rosa un altro centravanti con un contratto importante ti farebbe ritrovare a metà stagione con tre attaccanti in rosa. Io non credo che la Roma abbia un budget da spendere: i soldi per Frattesi sono in linea di massima quelli che la Roma pensa di incassare dalla cessione di Ibanez. Pereyra a parametro zero? Se ne era parlato, è stato valutato, mi sembra un piano B o C…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Siamo reduci da due campagne acquisti molto differenti: il primo anno 100 milioni di investimento, l’anno scorso appena 7 milioni per Celik. Per questo motivo non sappiamo proprio cosa aspettarci stavolta…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il Sassuolo per Frattesi chiede 35 milioni di euro, il primo che li offre, lo prende. La Roma parte dal vantaggio di avere la disponibilità economica per prenderlo, cosa che non ha l’Inter, che vorrebbe Frattesi ma non ha la disponibilità economica per prenderlo. Con i soldi di Onana si cercherà di prendere Lukaku, e poi dovrà prendere un portiere. I giallorossi sono in pole position, conosciamo che rapporti ha la Roma col Sassuolo e in più ha il 30% sulla rivendita, che sono 10 milioni, oltre ai 10 di Volpato e Missori. Ecco perchè la Roma è davanti a tutti. Quando si chiuderà la vicenda? Quando qualcuno offrirà 35 milioni…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Frattesi è un grande giocatore. In questo momento è un po’ come la Sora Camilla, che tutti la vogliono e nessuno se la piglia. È un calciatore importante che tutti vorrebbero, ed effettivamente la Roma sembra essere in pole position. Ai fini del pagamento del giocatore, alla Roma bastano 15 milioni. Ecco perchè la Roma è un passo avanti, e se ci tiene davvero sarebbe assurdo non prenderlo…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Frattesi è un giocatore in crescita e forte, ha piedi buoni su passaporto buono che serve alle liste. Viva la Roma che prende Frattesi rispetto ad altre squadre che costruiscono la nuova formazione con 10 stranieri. Non è sicuro che vada lì? Frattesi lo prende la Roma…Lui ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto ispirare la sua vicinanza all’Inter, ma sono cose che si dimenticano in fretta…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!