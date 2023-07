Tuttosport: “La Juventus cerca un dieci: suggestione Dybala”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “La Juve ora cerca un Dybala“. Apre così l’edizione odierna di Tuttosport, che pubblica in prima pagina anche la foto dell’attaccante giallorosso.

Allegri, racconta il quotidiano, vorrebbe aggiungere alla rosa un dieci, un trequartista in grado di dare fantasia e aiutare le punte a ritrovare i gol perduti.

Paul Pogba si candida per quel ruolo, ma i dubbi sulla sua tenuta fisica rilanciano la suggestione di un possibile ritorno in bianconero di Paulo Dybala: in quel caso sarebbe necessario versare i 20 milioni della clausola rescissoria, avere il sì dell’argentino e l’ok della Roma, che potrebbe annullare tutto alzando lo stipendio del calciatore, rendendo inutilizzabile la clausola.

Le alternative sono il turco Yusuf Yazici del Lille e il giapponese Daichi Kamada, su cui però hanno puntato i fari sia Milan che Roma.

