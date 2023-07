Intrigo Frattesi: resta solo la Roma?

AS ROMA NEWS – La caccia serrata a Davide Frattesi sembra perdere pezzi. E se prima tutte le big italiane lo volevano, ora le pretendenti cominciano a scarseggiare. E in corsa pare esserci rimasta solo la Roma.

Il Sassuolo se ne sta pian piano rendendo conto, tanto che Carnevali è stato costretto a lanciare messaggi pubblici piuttosto emblematici: “Le offerte per Frattesi al momento non ci soddisfano, Davide potrebbe anche restare“. Un messaggio che di sicuro non farà piacere al giocatore, ormai entrato nell’ottica di salutare per compiere un passo importante nella sua carriera.

Il Milan, dato inizialmente tra le favoritissime dopo la cessione di Tonali in Arabia, si è subito defilato, spaventato dalle richieste del Sassuolo, preferendo chiudere per Loftus-Cheek. La Juventus, altro club dato prepotentemente in corsa, ha una serie di problematiche sul mercato che le rendono impossibile pensare a un affare del genere: prima i bianconeri devono vendere.

E nelle ultime ore sembra perdere consistenza anche la candidatura dell’Inter: nonostante la partenza di Brozovic, i nerazzurri al momento sono concentrati unicamente sul riscatto di Lukaku dal Chelsea, e per permettersi l’affare Frattesi deve vendere almeno uno tra Onana e Barella. Ecco dunque che oggi, come per magia, nessun giornale sportivo accosta Frattesi all’Inter. Con la Roma che torna a essere favorita.

Tiago Pinto, ora che le pretendenti stanno mostrando tutte le loro difficoltà a condurre in porto l’affare, è pronto a rifarsi sotto con il Sassuolo. Carnevali chiede 35-40 milioni, la Roma è ferma a 30, ma nei prossimi giorni potrebbe rilanciare. Il Corriere dello Sport ipotizza anche la formula: prestito di 10 milioni (i soldi incassati da Volpato e Missori), con obbligo di riscatto fissato a 11 più altri 3,5 di bonus (facilissimi) da versare la prossima stagione o quella successiva. Totale: trentacinque milioni, percentuale di rivendita compresa.

