Il piano B di Pinto: Sabitzer, Sanches o Kamada a zero. Poi l’all-in sull’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il piano A della Roma sembra portare dritti a Davide Frattesi, il solito obiettivo di Tiago Pinto per la mediana giallorossa. Ma a quel punto, investendo sull’ex Primavera, il gm sarebbe costretto a cercare sul mercato un attaccante in prestito.

Ecco perchè, racconta oggi Leggo, esiste anche un piano B (o anti-Frattesi) che prevede l’arrivo di un mediano in prestito (Sabitzer o Sanches) o a parametro zero (Kamada) per poi fare all-in sull’attacco.

Se la Roma dovesse rinunciare a Frattesi (per ora resta giallorossa l’offerta più alta), infatti, non solo risparmierebbe i 21-22 milioni stanziati nella prima offerta ma ne incasserebbe altri 10-12 dalla percentuale di cessione. Un risparmio di quasi 35 milioni. Soldi che verrebbero utilizzati per sistemare l’attacco, vero cruccio della passata stagione.

Il primo nome sulla lista resta Alvaro Morata, il centravanti che potrebbe dare qualità ed esperienza al reparto avanzato. Subito dietro c’è Gianluca Scamacca. Ma l’arrivo della punta non escluderebbe un secondo acquisto che andrebbe a rinforzare la trequarti: occhio a Baldanzi dell’Empoli, piace anche Traorè, ora al Bournemouth.

