Frattesi-Roma, i Friedkin danno il via libera per il rilancio: ecco la nuova offerta al Sassuolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Davide Frattesi e la Roma si riavvicinano. Dopo i corteggiamenti forti dell’anno scorso, ora i giallorossi sono tornati a farsi sotto con il Sassuolo per avere il mediano.

E Tiago Pinto sembra così determinato a chiudere a breve l’affare da essere pronto al rilancio dopo aver ricevuto il via libera dei Friedkin. Il gm infatti vuole approfittare del momento di stallo di Inter e Juventus per provare a chiudere il colpo.

Questa l’offerta che la Roma proporrà a breve al Sassuolo: 10 milioni subito per il prestito oneroso, e cioè quelli incassati dalle cessioni di Missori e Volpato ai neroverdi, e altri 14 (11 più 3 di bonus) tra un anno, quando scatterà l’obbligo del riscatto.

In questo modo, comprendendo anche il 30% che la Roma vanta sulla futura rivendita del calciatore, la valutazione di Frattesi arriverebbe a toccare i 33 milioni, una cifra molto vicina ai 35 milioni richiesti da Carnevali per il giocatore. Pinto formalizzerà la nuova proposta nelle prossime ore, facendo presente che questa sarà l’ultima offerta: ulteriori rialzi non sono previsti.

Qualora il Sassuolo dicesse ancora una volta di no, il general manager portoghese virerà sul piano B, che porterà la Roma a puntare su uno tra Renato Sanches, Sabitzer e (soprattutto) Kamada, per poi investire il budget Frattesi sulla punta.

