Telenovela Frattesi, ora si rifà sotto il Milan. Ma la Roma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La telenovela Frattesi sembra ancora lontana da una conclusione e pare destinata a tenerci compagnia ancora per qualche settimana.

Se ieri tutti i principali quotidiani sportivi lo davano più vicino alla Roma, oggi è il Milan a tornare protagonista nella trattativa con il Sassuolo. I rossoneri infatti incontreranno nelle prossime ore la dirigenza neroverde per avanzare la propria proposta per il ragazzo.

Dietro a questo ritorno di fiamma c’è Stefano Pioli, che dopo aver perso Tonali (ieri l’ufficialità del suo passaggio al Newcastle) vorrebbe avere l’azzurro come rinforzo per la mediana. Da qui l’appuntamento preso oggi con Carnevali. Ma il Milan può davvero essere considerato un rivale temibile nella corsa a Frattesi?

Al momento ci sono dei dubbi: la stessa Gazzetta dello Sport, che oggi apre a tutta pagina con “Scatto Milan”, rivela come i rossoneri non siano intenzionati a fare follie per avere il centrocampista. Insomma, allo stato attuale delle cose nessun club interessato a Frattesi ha intenzione di andare incontro alle richieste (35-40 milioni) del Sassuolo.

La Roma resta in corsa. Anzi, al momento sembra essere in pole insieme all’Inter. I nerazzurri però sono bloccati dall’affare Lukaku e dalla mancata cessione di Onana in Premier. Nella giornata di ieri si era parlato di un possibile rilancio dei giallorossi, che potrebbero spingersi fino a 32-33 milioni aumentando i bonus. Ipotesi confermata anche oggi da alcuni quotidiani (Il Tempo) che mettono ancora i giallorossi davanti a tutti. La telenovela va avanti.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero