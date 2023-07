L’Al-Hilal tenta Dybala, la Joya (per ora) dice no

NOTIZIE AS ROMA – Questo calciomercato estivo 2023 verrà senza dubbio ricordato per le spese pazze degli arabi, capaci di muovere cifre di denaro spropositate pur di portarsi a casa una serie di campioni, più o meno a fine carriera, dai principali campionati europei.

L’ultimo a essere finito nei radar dei ricchi sauditi è il giallorosso Paulo Dybala: emissari dell’Al-Hilal, racconta oggi Il Messaggero, lo hanno contattato direttamente per sapere la sua disponibilità a trasferirsi nella Saudi Professional League.

La Joya però ha gentilmente declinato l’invito, facendo sapere di voler restare ancora nel calcio che conta. Pericolo scampato per la Roma? Non proprio. Secondo Il Messaggero infatti se dovesse pervenire all’agente un’offerta indecente per l’attaccante argentino sarebbe più difficile ribadire quel no.

Intanto viene smentita l’ipotesi, circolata ieri, che Dybala possa vestire la maglia numero 10 della Roma. Tutto nasce dalle foto pubblicate dal club giallorosso sui social dopo l’annuncio dell’accordo con l’Adidas. Tre le immagini c’erano anche quella della 10 che apparteneva a De Sisti nella stagione 1977-78 e le foto di Totti e Giannini.

In moltissimi hanno pensato che si trattasse di un messaggio sibillino per annunciare che Dybala vestirà la 10 il prossimo anno. In realtà era soltanto un omaggio ai grandi campioni del passato.

Fonte: Il Messaggero