Pinto in missione a Londra, tre rinforzi per Mou

AS ROMA NEWS – Nuovo blitz di Tiago Pinto in direzione Londra. Attualmente il gm si trova in Portogallo, ma nelle prossime ore è assai probabile un nuovo viaggio oltremanica con il mercato al centro dei suoi pensieri.

Il raduno della Roma si avvicina, e per questo la settimana in corso sarà decisiva per concludere i prossimi affari in entrata. Josè Mourinho si aspetta di riavere Diego Llorente a disposizione per la difesa: l’affare con il Leeds è blindato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto di 5 milioni di euro che scatterà al 50% delle presenze stagionali.

Decisiva la volontà ferma del calciatore, che voleva solo e soltanto la Roma: Llorente ha perfino rinunciato ad alcuni bonus personali pur di facilitare e velocizzare la chiusura della trattativa. Tiago Pinto ha apprezzato, consapevole di riportare a Trigoria un giocatore di rendimento, ma anche un leader molto apprezzato nello spogliatoio.

Ma la spesa in casa Leeds non si fermerà qui: è vicino anche l’acquisto (sempre in prestito) di Rasmus Kristensen, occasione di mercato per la destra che la Roma ha colto al volo. Il terzino danese piaceva ai tempi del Salisburgo, e ora che si è aperta la possibilità di prenderlo a certe condizioni, Pinto si è fiondato sul ragazzo. Va però sistemato Karsdorp, che non sembra così smanioso di lasciare la Capitale.

Il terzo rinforzo atteso a Trigoria è Gianluca Scamacca. Mourinho spera di non dover cominciare la stagione con una sola punta (Belotti) a disposizione. All’inizio dello scorso anno il tecnico poteva contare su tre centravanti (c’erano anche Abraham e Shomurodov, poi ceduto in prestito a gennaio) e per questo adesso Mou si aspetta di avere al più presto un numero nove su cui poter contare.

Scamacca resta il nome più caldo su cui la Roma sta lavorando da tempo: il blitz di Pinto a Londra servirà a provare a trovare un accordo che soddisfi il West Ham. Il giocatore intanto ha dato priorità totale ai giallorossi, snobbando il Milan. I rossoneri, capita la situazione, proveranno a capire la fattibilità dell’affare Morata, altro giocatore che sembra interessare la Roma.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport