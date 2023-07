TOTTI: “Rivendendo certe immagini avrei voglia di tornare in campo. I tifosi sono stati la mia forza” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Francesco Totti e Alessandro Del Piero sono stati intervistati da Sky Sport in occasione della celebrazione dei 20 anni del canale.

Su Instagram è stata condivisa una breve anticipazione dell’intervista. Queste le parole dell’eterno capitano sul suo addio al calcio giocato: “Non sei mai pronto per quella giornata. C’è un inizio e una fine. Certo, rivedendo certe immagini mi fa venire voglia di rimettere gli scarpini e tornare in campo.

Vedere le facce della gente, dei bambini, delle persone grandi… ho passato 20 anni con loro, è stato come vederli crescere. I tifosi sono stati la parte più importante di tutto, loro ci spingevano, mi aiutavano, mi sostenevano, mi facevano sentire un po’ diverso da tutti gli altri. Ho avuto loro come forza, come spinta”.