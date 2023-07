“ON AIR!” – CORSI: “Mourinho aveva chiesto Koopmeiners e Kamada”, FOCOLARI: “Non penso sia contento”, ROSSI: “Frattesi è una questione tra Milan e Inter”, PES: “Tra qualche giorno ci sarà chiarezza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Non stanno succedendo cose straordinarie in questo inizio di luglio. Frattesi? Su Sky Sport dicono che sia una questione tra Milan e Inter, quindi sinceramente penso che per lui sia una questione meneghina. Io continuo a sottolineare la totale assenze di notizie su Mourinho, che è una notizia. Prima veniva raccontata una dialettica conflittuale, sembrava una situazione tesissima fino a qualche settimana fa, ora invece c’è totale silenzio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il silenzio di Mourinho? Si è parlato di un incontro con Friedkin in Portogallo, di sicuro ha visto Pinto a Londra. Unendo i puntini si può pensare che abbia avuto delle rassicurazioni, o comunque che ci sia stato un chiarimento per quello che la Roma potrà e vorrà fare sul mercato, e che lui avrà accettato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “A Mourinho va bene Frattesi, anche se i due preferiti erano Koopmeiners e Kamada, erano questi i giocatori che aveva chiesto. Frattesi gli va bene, ma con Kamada o Koopmeiners. Lui quest’anno vuole due squadre, al di là dei bambini che sono ben accetti, ma non vuole più sentir parlare di debacle e vuole provare ad arrivare in Champions. Per quanto riguarda le punte invece non sono riuscito a sapere nulla, ma a parte Morata e Scamacca, chi prendi? Scamacca ha buona tecnica e pure una bella castagna, il problema è che sembra non avere un grosso carattere in campo. Va bene uno così per Mourinho?…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Ti mancano alternative sugli esterni ma anche e soprattutto lì davanti. Pensare che se non hai Scamacca avrai Belotti un po’ mi fa venire i brividi. Questo non significa che magari non renderanno. Se però hai ai box Abraham e mi diventa titolare Scamacca, secondo me hai addirittura diminuito il livello. Poi magari Scamacca arriva qui con una voglia pazzesca e spacca il mondo, ma ce l’hai l’alternativa? La Roma ha questo tipo di ossatura e su questa devi provare ad aumentare la qualità, ma se non riesci devi dare profondità alla rosa e compensare con la quantità, con giocatori che non ti costano tantissimo ma che sono funzionali…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il nome di Frattesi ci accompagna da più di un anno, è l’unico giocatore su cui Pinto si è esposto senza averlo portato a Roma. E’ il profilo adatto per completare il centrocampo Roma. Questa telenovela sta per concludersi, anche se non a ore o a giorni, ma l’agente del calciatore comincia ad avere fretta. Con tutto il rispetto che si deve a Carnevali e al Sassuolo, il calciatore vuole una conclusione della vicenda. L’Inter ha un buon vantaggio ma questa attesa apre le porte alla Roma. Io mi aspetto che entro qualche giorno ci sarà più chiarezza sul futuro del giocatore…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Il Sassuolo su Frattesi ha il coltello dalla parte del manico, non ha il bisogno di vendere dopo aver fatto cassa l’anno scorso con Scamacca e Raspadori. Le parole di Carnevali mi hanno sorpreso quando ha detto che con la Roma sono molto più vicini rispetto all’anno scorso, sono parole importanti…Ibanez? A parte qualche svarione, parliamo di un giocatore giovane che fa parte della Selecao, e la Roma fa bene a non venderlo se non di fronte a un’offerta importante…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La maglia numero dieci non è mai stata ritirata, e dico anche per fortuna. E’ vero però che il simbolismo conta anche nel calcio, e la maglia di Totti non può essere assegnata così a cuor leggero. Dybala è tecnicamente il più forte giocatore che ha la Roma, ma prima di dargli la dieci un discorsetto se fossi in Friedkin ce lo farei per chiedergli di restare e di costruirsi un futuro qui a Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma è l’unica che si è mossa in attivo sul mercato, l’Inter ha perso Dzeko, Skriniar, Brozovic, Lukaku e molto probabilmente Onana, e si ritrova con Bissek e Thuram in più. Frattesi? La Roma è sul giocatore con decisione, l’Inter rischia di perderlo e per questo si sta orientando su Samardzic. Inzaghi sicuramente è preoccupato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha perso Wijnaldum, che però ha giocato quasi niente, e Kumbulla per infortunio, e li ha rimpiazzati con due parametri zero di ottimo livello e dovrebbe aver migliorato. Ottimo mercato in uscita, ma hai perso Abraham e per questo se fossi in Mou sarei preoccupato, a meno che non abbia avuto garanzie. Nonostante i numeri risicati dell’ultima stagione io ho grande considerazione di Abraham, e là davanti devi fare più di qualcosa, la Roma in attacco è la squadra più in difficoltà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io credo che Mourinho non sia contento. Per come lo conosciamo se ne frega del mercato in uscita, a lui del settlement agreement non gliene può fregare di meno, lui guarda i nomi che arrivano. Gli hanno preso Ndicka e Aouar che probabilmente valuta discretamente, io penso che siano due giocatori all’altezza. Se gli prendono Frattesi, Mou dovrebbe cominciare a fare un sorriso, ma poi serve un attaccante per farlo ridere. La Roma mi sembra avviata a farle queste cose, è una società che vuole accontentare il suo allenatore, anche se Mourinho è uno che non è mai contento a prescindere…”

