Calciomercato Roma, lo Zenit ha offerto 20 milioni per Abraham: ok del club giallorosso, ma va convinto il giocatore

Lo Zenit ha formalizzato un’offerta da 20 milioni di euro per Tammy Abraham, attaccante della Roma. Il club russo ha incluso anche un’offerta interessante per il giocatore, con un contratto di 5 milioni di euro a stagione per tre anni.

La proposta è stata accolta con interesse dalla società giallorossa, che si trova a dover completare una cessione importante per far quadrare i conti e raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati. Nonostante la proposta allettante, sembra che l’attaccante inglese non sia convinto dall’idea di trasferirsi in Russia.

Domani è prevista una call tra lo Zenit e l’agente di Abraham, che potrebbe portare a ulteriori sviluppi nella trattativa. La situazione resta aperta, ma le prossime ore saranno decisive per capire se il trasferimento si concretizzerà.

Fonte: Sky Sport