L’Arabia chiama Roma: Ndicka e Angelino nel mirino

Sono ore frenetiche per il diesse Massara alla ricerca di quella decina di milioni di plusvalenze da chiudere entro il 30 giugno per evitare anche solo il pensiero di dover incorrere in una sanzione da parte dell’Uefa per il mancato rispetto del settlement agreement.

Angelino e Ndicka sono attenzionati per rinforzare l’Al Nassr che punta a migliorare quel terzo posto dell’ultimo campionato. La destinazione araba non si è mai chiusa per il terzino spagnolo, si sta aprendo invece quella per il centrale ivoriano seguito sia dal club di CR7 sia dall’Al Hilal di Inzaghi.

La Roma sta provando in tutti i modi a trattenere l’ivoriano – che piace e non poco anche al Galatasaray – e a non sacrificarlo (a prezzo di saldo) per chiudere la plusvalenza, e confida ancora nella cessione dello spagnolo ex Lipsia. Su Angeliño resta vivo ancora l’interesse della Premier League, specialmente del Crystal Palace e del Sunderland dell’ex diesse Ghisolfi.

E a proposito di Premier, Celik è ancora seguito con attenzione dal Fulham sebbene non siano stati fatti passi importanti da un club che non ha fretta di chiudere trattative ma che invece vuole prendersi il tempo necessari sulle operazioni in entrata. Paredes al Boca porterà una leggera plusvalenza, intermediari stanno lavorando anche per una possibile uscita di Cristante (che continua a piacere al Como): le prossime ore saranno decisive in casa Roma, riuscire a chiudere alcune operazioni minori dimostrerebbe all’Uefa la buona volontà, quindi di meritare “soltanto” una multa di un paio di milioni piuttosto che una sanzione più importante.

Fonte: Corriere dello Sport