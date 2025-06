CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 27 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Kostic il piano B per la sinistra

Il sostituto individuato di Angelino è Maxim De Cuyper (24), esterno del Bruges che costa 25 milioni e piace anche al Milan. Il piano B porta a Filip Kostic (32) della Juventus, che lo scorso anno ha giocato in prestito al Fenerbahce. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – Shomurodov, tutto fermo sul fronte cessione

Tutto fermo per la cessione di Eldor Shomurodov (29): al momento l’unica proposta concreta è arrivata dall’Istanbul Basaksehir, ma il giocatore non gradisce la destinazione. (Il Messaggero)

Ore 9:15 – Ibanez vuole tornare alla Roma

Non solo Kessié (28). Anche Roger Ibanez (25) pensa a un ritorno in Italia, e soprattutto alla Roma…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – Scamacca, la Roma contattata l’Atalanta

La Roma è pronta a scommettere su Gianluca Scamacca (26) nonostante i guai fisici: la dirigenza giallorossa ha contattato l’Atalanta…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…