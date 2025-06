FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 27 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Boniek elogia Friedkin e “chiama” la Roma

Zibi Boniek, ex Roma e vicepresidente UEFA, ha parlato a Retesport: “Friedkin è molto rispettato, persona perbene. Dopo Budapest era affranto”. Sul nuovo assetto societario: “Ranieri-Massara-Gasperini è un trio che ama la Roma. Gasperini mi piace, è uno tosto”. E sul futuro: “Tornare alla Roma? Mi piacerebbe, ma dipende dalla proprietà. Sono convinto che la squadra sarà forte”. (Retesport)

Ore 10:00 – Samp a De Rossi o Foti

Daniele De Rossi in prima fila, Salvatore Foti, vice di Mourinho, subito dietro. Ieri, a Bogliasco, è andato in scena un summit tra il presidente Manfredi e il ds Andrea Mancini a cui seguirà poi un incontro con lo staff che ha guidato la Samp alla salvezza. Il nome di De Rossi è quello più gradito ma per accettare la Serie B ha bisogno di un progetto ambizioso. (Tuttosport)

Ore 9:10 – Roma Femminile, in arrivo Rossettini

La Roma Femminile ha individuato l’erede di Alessandro Spugna: si tratta di Luca Rossettini, ex difensore con un passato in Serie A. Si è ritirato 4 anni fa ed ha iniziato ad allenare nel settore giovanile del Padova. Nell’ultima stagione ha guidato la Primavera alla salvezza nel campionato Under 20. La trattativa è in corso: le parti non sembrano così lontane dalla fumata bianca. (Corriere dello Sport)

