Victor Froholdt, nato il 25 febbraio 2006, è una delle più interessanti promesse del calcio danese. Cresciuto nelle giovanili del FC Copenaghen, ha esordito in prima squadra nel settembre 2023 ed è diventato rapidamente un elemento chiave per il centrocampo della squadra campione di Danimarca.

Nonostante la giovane età, Froholdt ha già collezionato una ventina di presenze in Superligaen e ha mostrato una maturità tattica fuori dal comune. Il suo talento gli ha permesso di farsi notare anche a livello internazionale con le nazionali giovanili danesi, e il suo valore di mercato è in grande ascesa, un dato che lo pone tra i talenti emergenti più promettenti d’Europa.

Caratteristiche fisiche e tecniche

Froholdt possiede una corporatura robusta e ben equilibrata, che lo rende molto efficace sia nei contrasti che negli inserimenti offensivi. Tecnicamente è un centrocampista completo, capace di dettare i tempi con passaggi precisi ma anche di giocare con energia e intensità.

Il suo stile è moderno: un mediano dinamico che sa coprire tanto campo, sa leggere bene le situazioni di gioco e ha una buona propensione al tiro da fuori area. Ottimo nel gioco senza palla, sa inserirsi senza palla e far salire la squadra. Froholdt può anche essere adattato a ruoli più offensivi sulla fascia, mostrando una grande duttilità tattica.

Perché potrebbe fare comodo alla Roma

L’arrivo di Gasperini sulla panchina giallorossa segna un cambio di passo nel modo di intendere il centrocampo: servono giocatori capaci di correre, pressare, ma anche costruire gioco e inserirsi con continuità. Froholdt incarna perfettamente questo profilo: giovane, con un buon mix di fisicità e tecnica, e pronto a integrarsi in un sistema che valorizza il dinamismo e la capacità di cambiare ritmo.

Il valore di mercato ha già superato i 15 milioni, una cifra importante ma ragionevole per un prospetto così, soprattutto considerando il potenziale di crescita ancora ampio. Un investimento consigliatissimo per una Roma che punta a rinforzarsi con giovani di prospettiva.

Scheda riepilogativa

Nome completo: Victor Mow Froholdt

Età: 19 anni

Ruolo: centrocampista / esterno

Squadra: FC Copenaghen

Nazionalità: Danese

Altezza: 1,82 m

Piede preferito: Destro

Contratto in scadenza: Giugno 2028

Stipendio stimato: 250-400 mila euro annui (stima per un giovane professionista in Danimarca)

Valore di mercato: 12 milioni di euro (Transfermarkt, giugno 2025)

Giallorossi.net – Giancarlo Pinoli