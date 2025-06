“ON AIR!” – MALENA: “Plusvalenze Roma? Lo sanno tutti e cercano l’affare”, PIACENTINI: “Chi contesta Massara è in malafede”, CORSI: “Kostic buono ma per la panchina”, PRUZZO: “Le priorità della Roma restano i terzini”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Contestare Massara è malafede. Lui è arrivato il 17 giugno, chiedergli di risolvere i problemi della Roma in 13 giorni è complicato. Io però resto convinto che alla fine riusciranno a fare quello che hanno in mente, e nei tempi giusti. Se si dimostra che una trattativa finalizzata dopo il 30 giugno è cominciata prima, si può retrodatare a livello contabile…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Si riparla di Kostic in ottica Roma, un calciatore che con Gasp può fare il tutta fascia. Il problema è l’età: ha 32 anni, che non sono pochi. Secondo me è un giocatore che ci sta bene nella rosa, può fare la panchina a De Cuyper, ma pensare che possa fare il titolare mi preoccupa un po’. Fra l’altro guadagna 2,5 milioni netti, che non è poco per un club che sta cercando di abbassare il monte ingaggi…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Dentro la Roma si sta lavorando, e quando si lavora con questo ritmo un po’ di timore sia fisiologico. La Roma da ieri ha aperto alla cessione di Ndicka, ed è pronta ad ascoltare offerte più basse, sui 25-30 milioni. Angelino? Il suo addio non è sfumato, ma serve tempo. In questo momento è Ndicka l’indiziato numero uno… Oggi hanno tutti memorizzato il fatto che la Roma deve fare plusvalenze entro il 30 giugno e cercano di fare l’affare di mercato…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Non capisco come va questo mercato…ma come è possibile che il Como offra 27-28 milioni al Milan per Thiaw, che non è stato un titolare fisso, e non riesci a trovare acquirenti per Ndicka, che al massimo ti offrono 20 milioni…ma come è possibile…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Scrivere da due giorni che l’Al Nassr è su Angelino e non fare nemmeno una telefonata per verificare questa indiscrezione non è corretto. Basta alzare il telefono per scoprire che in questo momento il club saudita non ha né un allenatore né un ds…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Kostic a me non dispiacerebbe, ovviamente come alternativa. Però è De Cuyper il terzino forte su cui puntare… Angelino? La sua eventuale cessione mi sembra stia passando un po’ in sordina, del tipo: “Va via? sti cavoli…“. Ma io mi ricordo quando i mesi scorsi lo esaltavamo come il miglior terzino sinistro… Ogni giocatore che la Roma deve vendere per motivi di bilancio diventa una pippa, e questo non mi sta bene…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Il problema di Kostic è che verrebbe qui a fare il titolare, non la riserva. Perchè sui giornali ne parlano come alternativa a De Cuyper come sostituto di Angelino, e se fosse così avremmo sbagliato tutto…Se devo sacrificare uno tra Angelino e Ndicka, io sacrifico Angelino. E se prendi De Cuyper al suo posto, per me ci guadagni pure…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma vorrebbe cedere Angelino, ma ieri si è sfilato l’Atletico. Restano alcune squadre della Premier e l’Al Nassr, e mi sembra questa la strada più percorribile. Se non dovesse concretizzarsi, la Roma dovrà pensare di sacrificare Ndicka. Ismael Koné piace alla Roma e a Massara, ma uno scambio col Marsiglia mi sembra difficilmente praticabile. Siamo a un bivio: o si cede Angelino, o c’è la carta Ndicka, che il club però non vorrebbe sacrificare…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Pare che il Como sia interessato a Cristante, ma guadagna 3 milioni l’anno, che sono sei lordi…e quale squadra se lo può permettere? Giusto una di prima fascia. Ma una squadra di prima fascia lo vuole? Io sono un estimatore di Cristante, però parliamo di un giocatore di 30 anni, no credo che sia uno facile da piazzare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Secondo me la Roma non ha priorità in quel settore di campo. Io continuo a dirlo, servono due terzini e sotto traccia secondo me è quello che stanno cercando. Poi dopo a seguire ci saranno evoluzioni in mezzo al campo. Se Angelino lo offri a destra e sinistra, rischi di non trovargli una sistemazione e rischi di sprecare un’opportunità…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Priorità? Gasperini ha un modo tutto suo di interpretare il calcio, gli servono giocatori dinamici, marcatori veloci nell’1 contro 1, e quindi serve un centrale difensivo, un centrocampista che sposi le caratteristiche di De Roon e Ederson, un trequartista che sappia alzare la pressione. E poi non so se Dovbyk è il centravanti adatto per Gasperini…”

