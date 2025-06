Calciomercato Roma, Ndicka sempre più in bilico: il club ora apre alla cessione

Evan Ndicka sempre più in bilico e a rischio cessione. La Roma, che non avrebbe voluto sacrificare il difensore ivoriano sull’altare delle plusvalenze, sembra costretta a rivedere i suoi piani.

Stando a quanto riferisce questa mattina il giornalista Attilio Malena dai microfoni di Rete Sport, il club capitolino in queste ore ha aperto alla cessione del difensore, arrivando anche ad abbassare le richieste per il centrale mancino. Massara, nuovo ds romanista, sarebbe disposto ad ascoltare anche offerte intorno ai 25-30 milioni di euro per lui.

Mancano solo tre giorni al 30 giugno, scadenza fissata per sistemare il bilancio e rispettare i paletti imposti dalla Uefa. L’alternativa? Decidere di incappare nelle sanzioni, che molto probabilmente si tradurrebbero in una multa. La cessione di Angelino, soluzione più gradita a Trigoria, è al momento in alto mare.

Fonte: Rete Sport