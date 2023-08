Calciomercato Roma: l’Olympiacos vuole Solbakken, Tiago Pinto chiede 6 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per Ola Solbakken, attaccante norvegese di 24 anni arrivato lo scorso inverno a parametro zero, potrebbero aprirsi le porte della cessione proprio nelle ultime ore di mercato.

Stando a quanto riferiscono dalla Grecia, sull’esterno giallorosso, che non ha mai convinto Mourinho fino in fondo, si è mosso l’Olympiacos che può contare sui buoni rapporti con la Roma.

La richiesta di Tiago Pinto è di 6 milioni di euro la richiesta. Il calciatore non sarebbe contrario all’ipotesi di un trasferimento all’Olympiacos. L’ingaggio da 1,2 milioni di euro all’anno rientra tra l’altro nei parametri del club.

Fonte: Sport24.gr