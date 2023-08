ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Dybala, Renato Sanches e Azmoun. Gestione per Pellegrini e Spinazzola (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mattinata di lavoro a Trigoria per la squadra giallorossa, che venerdì sera affronterà il Milan allo Stadio Olimpico, un impegno già molto importante visti i risultati delle prime due giornate di campionato.

Anche oggi purtroppo non si è visto in gruppo Paulo Dybala, il giocatore su cui sono rivolte tutte le attenzioni in questi giorni che ci accompagnano al big match del 1 settembre. La sua presenza dunque resta incerta, e la sensazione è che sarà decisiva la rifinitura di giovedì.

Out anche Sardar Azmoun, che punta ad aggregarsi al gruppo durante la sosta, così come Renato Sanches. In attesa di Lukaku, atteso oggi a Roma, Mourinho deve fare i conti con la coperta corta in attacco. Contro i rossoneri dunque è probabile rivedere in campo la coppia El Shaarawy-Belotti.

Normale gestione per Pellegrini e Spinazzola, che oggi sono stati tenuti a riposo da Mourinho, ma entrambi non sono in dubbio per Roma-Milan.

Giallorossi.net – A. Fiorini