Calciomercato Roma, Lukaku e il Chelsea si accordano sul prezzo della cessione: serviranno “solo” 38 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku e il Chelsea si sarebbero accordati per un prezzo più basso rispetto a quello pattuito originariamente (43 milioni) per permettere al belga di lasciare il club londinese la prossima estate a titolo definitivo.

E’ quanto scrive in questi minuti il portale Calciomercato.com (D. Longo). Il costo del cartellino che l’attaccante e il club inglese avrebbero pattuito è di 38 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore di 30 anni, ma che fa gola alla Roma e non solo, visto il rendimento avuto da Big Rom in questa prima parte di stagione.

Il club giallorosso è già al lavoro per provare a trattenere il calciatore a Trigoria, e sta cercando di capire se sarà possibile trattare questa cifra avendo già investito diversi soldi sul belga la scorsa estate.

Lo scenario si fa sicuramente interessante per la Roma, che ora pensa davvero di poter acquistare Lukaku a titolo definitivo, ma con la consapevolezza che quel prezzo è valido anche per gli altri club che hanno già mostrato interesse per il belga.

