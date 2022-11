Calciomercato Roma: Lukic nel mirino, a gennaio sarà derby con la Lazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si preannuncia un derby di mercato per Sasa Lukic, centrocampista del Torino in scadenza 2024.

A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Secondo il quotidiano sportivo torinese, l’ipotesi di una cessione del serbo a gennaio è molto probabile visto che il giocatore non ha intenzione di rinnovare con i granata.

In prima fila in Italia ci sono Roma e Lazio sul calciatore, anche se non mancano le manifestazioni d’interesse dall’estero. A far lievitare (o crollare) il prezzo potrebbero essere le sue prestazioni al prossimo Mondiale in Qatar.

Fonte: Tuttosport