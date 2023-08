Calciomercato Roma, manca ancora l’accordo definitivo col Santos per Marcos Leonardo: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra non ancora essere il momento della fumata bianca per Marcos Leonardo tra Roma e Santos.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio in questi minuti, non è ancora stata raggiunta l’intesa tra il club giallorosso e quello sudamericano sulla modalità del pagamento del cartellino del calciatore.

Ai brasiliani infatti non vanno bene le condizioni dei giallorossi. Le parti sono a lavoro per trovare un’intesa, l’agente del calciatore è al lavoro per far quadrare le cose e dare il via libera al trasferimento dell’attaccante alla corte di Mourinho.

Fonte: Gianlucadimarzio.com