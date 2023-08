Calciomercato Roma, Falcao: “Offerta per Marcos Leonardo molto bassa, così l’affare non si farà”

CALCIOMERCATO ROMA – La trattativa per Marcos Leonardo alla Roma si complica sempre di più. A rendere ancora più evidenti le difficoltà ora sono le parole di Paulo Roberto Falcao, coordinatore tecnico del Santos.

L’ex giocatore della Roma ha così commentato UOL Esporte: “Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma, che ha parlato con il presidente. Io non sono stato coinvolto, non lo faccio mai. Ho parlato con il nostro presidente e l’offerta della Roma, oltre alle condizioni, era molto bassa. Non c’è modo di fare l’operazione“.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’affare è ancora possibile.