Calciomercato Roma, Mangiante (Sky Sport): “Ricca offerta a Paredes da un club arabo”

AS ROMA NEWS – Con l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma il futuro di Leandro Paredes sembra cambiato: per il tecnico testaccino l’argentino è tornato a essere un pilastro della squadra e le voci su un possibile ritorno in patria sono scemate.

Ora però sul regista sudamericano sembrano esserci per gli arabi: stando a quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, ospite dei microfoni di Radio Manà Manà Sport, Paredes ha ricevuto una ricca proposta dall’Arabia Saudita per un trasferimento fin dal prossimo gennaio. Ora la palla passa al calciatore, che ha un contratto in scadenza a giugno.

