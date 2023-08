Calciomercato Roma, Matic è volato in Francia per le visite mediche con il Rennes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nemanja Matic è in viaggio per la Francia, dove tra poco svolgerà le visite mediche per il Rennes.

Il calciatore serbo, dopo aver rotto improvvisamente con la Roma, ha lasciato la Capitale per volare oltralpe e cominciare la sua nuova avventura, probabilmente l’ultima della sua carriera.

Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento, con i giallorossi che incasseranno tre milioni di euro, bonus compresi.

Al posto di Matic il general manager Tiago Pinto ha individuato Leandro Paredes come sostituto: a breve ci sarà anche la chiusura per l’argentino, in direzione Roma.