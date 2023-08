Calciomercato Roma, trattativa per Paredes in chiusura con il PSG. Accordo col giocatore fino al 2025

CALCIOMERCATO AS ROMA – E’ ormai in fase di chiusura la trattativa con il PSG per riportare Leandro Paredes in giallorosso. Secondo quanto riportato da Relevo, sarebbe ormai solo questione di ore per arrivare all’accordo, con le negoziazioni con il club francese stanno andando avanti positivamente.

L’offerta della Roma al giocatore è di un contratto biennale fino al 2025, con l’opzione per prolungarlo fino al 2026.

Da notare che anche ieri sia Paredes sia Renato Sanches non sono stati convocati da Luis Enrique per il match d’esordio in Ligue 1. Anche per il centrocampista portoghese, infatti, il trasferimento in giallorosso dovrebbe essere vicino.

Conferme anche dal giornalista italiano Fabrizio Romano, che riporta come la trattativa sia ormai in fase avanzata e prossima alla chiusura.

AS Roma and PSG are in direct contact to make Leandro Paredes deal happen. It’s very advanced now. 🚨🟡🔴

Paredes wants Roma and he already agreed personal terms. He’ll be the replacement for Nemanja Matić who’s joining Rennes on €3m deal. pic.twitter.com/5yLHymJLmn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023