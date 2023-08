Calciomercato Roma, è fatta anche per Renato Sanches: accordo per il prestito con riscatto legato alle presenze

CALCIOMERCATO ROMA – Dopo Paredes, anche Renato Sanches sta per passare dal PSG alla Roma. Come riporta il sito francese footmercato.net, infatti, le due squadre hanno raggiunto l’accordo sulla formula per il trasferimento.

Il centrocampista portoghese arriverà in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro più bonus, che diventerà obbligo se Renato Sanches giocherà in almeno 30 partite della prossima stagione.

Una formula che consente così ai giallorossi di tutelarsi nel caso di nuovi guai fisici del giocatore.