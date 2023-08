Calciomercato Roma, non è ancora chiusa per Renato Sanches. E il Galatasaray prova a inserirsi: offerta al PSG

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra non essere ancora arrivata l’attesa fumata bianca per Renato Sanches, centrocampista del PSG che la Roma ha messo nel mirino ormai da settimane.

La trattativa con i francesi sembrava prossima alla conclusione, tanto che si vociferava di un accordo per la giornata di ieri, e invece ancora oggi l’affare non è definito del tutto.

Stando a quanto riferiscono dalla Turchia, il Galatasaray, visti i ritardi nella chiusura della trattativa, si è inserito avanzando una proposta al PSG e una al calciatore portoghese, che ancora non avrebbe preso una decisione.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio invece, il calciatore ha rifiutato tutte le altre proposte pervenuegli in questi giorni, e aspetta solo un segnale dalla Roma. Che però sta ancora limando i dettagli dell’affare con il PSG. Bisogna dunque attendere per il semaforo verde.