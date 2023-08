Paredes più Sanches, doppio colpo Roma: qualità e quantità a centrocampo

AS ROMA NEWS – Il centrocampo della Roma si completa: è fatta per gli arrivi a Trigoria di Leandro Paredes, 29 anni, regista dell’Argentina campione del mondo, e Renato Sanches, 26 anni da compiere tra qualche giorno, talento portoghese che non è riuscito ancora a esplodere per via dei problemi fisici.

Un doppio colpo in arrivo dal PSG, squadra che detiene i cartellini dei due calciatori, finiti tra i cedibili del ricchissimo club francese dopo che il nuovo allenatore Luis Enrique li ha giudicati fuori dal suo progetto tecnico. Insomma, non abbastanza buoni per il Paris, ma molto utili alla causa romanista.

Dopo l’addio di Matic, improvviso quanto traumatico, Tiago Pinto è dovuto correre ai ripari per rintracciare sul mercato un regista di livello che potesse essere acquistato a prezzi ridotti: il profilo di Paredes rispondeva a questi requisiti. L’ex giallorosso, dopo le esperienze allo Zenit, al PSG e alla Juventus, ha stoppato le avance del Galatasary per tornare a vestire la maglia della Roma.

I giallorossi pagheranno il suo cartellino circa 4-5 milioni per un trasferimento a titolo definitivo. Il giocatore ha acconsentito a un netto taglio di stipendio: al PSG guadagnava quasi 8 milioni l’anno, alla Roma ne percepirà 4,5 per le prossime tre stagioni.

Accordo raggiunto anche per Renato Sanches, che arriva in prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo solo al raggiungimento di un certo numero di presenze, superiore al 50% delle partite stagionali. In questo caso sarà il Paris Saint-Germain a contribuire al pagamento dello stipendio da 6,5 milioni a stagione del calciatore.

Il loro arrivo a Trigoria è imminente, Mou potrà contarci però solo dopo Roma-Salernitana visto che la partita è ormai alle porte e i giocatori non avranno tempo per inserirsi. Anche per questo motivo l’altro ieri a Tirana il tecnico ha preferito tenere Cristante sotto teca: la Roma in questo momento non può permettersi di perderlo.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport