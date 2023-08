Manca ancora l’attaccante: non c’è l’accordo per Zapata

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se a centrocampo gli arrivi di Paredes e Renato Sanches completano la rosa a disposizione di Mou, lo stesso non si può dire per l’attacco, che a pochi giorni dall’inizio della stagione resta ancora pericolosamente spuntato.

Quella che doveva essere la priorità di Mourinho per questo mercato è un tema irrisolto. Arrivati a Ferragosto, e con una partita di campionato alle porte, il tecnico può contare solo su Andrea Belotti: troppo poco, visto che domenica prossima contro la Salernitana non ci sarà nemmeno Dybala, fermato da una squalifica.

Lo Special One dovrà dunque affidarsi a una coppia d’attacco inedita, formata da El Shaarawy e dal Gallo, determinato a riscattarsi dopo una stagione deludentissima, conclusa con un triste “zero” alla voce “gol segnati in campionato”.

Tiago Pinto sta ancora trattando con l’Atalanta per avere Zapata, l’attaccante individuato come ideale dopo i no incassati per Morata, Scamacca, Arnautovic e Marcos Leonardo. La Roma offre un prestito oneroso di due milioni con diritto di riscatto a 6-7, formula che non convince né i bergamaschi né lo stesso calciatore.

Il club nerazzurro chiede dieci milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Anche Zapata vuole che ci sia la certezza del riacquisto. Un rebus che va risolto in fretta, prima che si possa complicare anche questa pista.

