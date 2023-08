Stallo per Marcos Leonardo, il Santos a picco. Il dt: “Offerta Roma insufficiente, se il calciatore non gioca prenderemo provvedimenti”

AS ROMA NEWS – Stallo totale su Marcos Leonardo, il giovane attaccante brasiliano che Tiago Pinto aveva individuato come giocatore su cui investire per il futuro della Roma. Il problema, come al solito, sono i soldi.

L’offerta avanzata dal gm giorni fa non è riuscita a scaldare il cuore del presidente del Santos: troppo pochi i 12 milioni più bonus per un talento del genere, soprattutto considerando che il club sudamericano non può sostituirlo sul mercato, visto che in entrata le operazioni in Brasile sono concluse.

La situazione è un muro contro muro di difficile soluzione: il giocatore ha fatto sapere di non aver più intenzione di giocare con il Santos, che ieri ne ha presi 4 dal Fortaleza. Il tecnico Aguirre ha dichiarato: “Io credo che Marcos Leonardo starà con noi nei prossimi giorni per aiutare la squadra. E’ quello che immagino. Noi abbiamo bisogno di lui. Spero che verrà trovato un accordo tra lui e i dirigenti. Per la squadra è molto importante che lui torni e ci aiuti a da qui alla fine dell’anno”.

Il direttore tecnico del Santos, Alexandre Gallo, gli ha fatto eco dopo il pesante ko in campionato: “Parliamo con l’agente e con l’atleta. La nostra posizione è chiara e speriamo di averlo da lunedì in allenamento, e in buone condizioni. Perché se ciò non accade, il Santos prenderà precauzioni. Abbiamo un ufficio legale molto competente.

Ma non c’è bisogno di arrivare a tanto. L’offerta presentata dalla Roma non è sufficiente per il nostro presidente e per il Comitato di gestione. Il ragazzo deve essere in forma e pronto ad aiutarci. Oggi è un giocatore della squadra nazionale brasiliana. So cosa gli passa per la testa. Non vogliamo alcun tipo di contenzioso, vogliamo Marcos Leonardo in campo“. Un messaggio chiarissimo sia alla Roma che al calciatore.

Giallorossi.net – G. Pinoli