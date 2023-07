Calciomercato Roma, Mourinho vuole Renato Sanches: trattativa calda, ora tocca al PSG

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sul fronte Renato Sanches arrivano per bocca di Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato.

La Roma sta puntando forte sul centrocampista portoghese, Josè Mourinho lo vuole in giallorosso e ora si aspetta solo che il PSG apra alla cessione in prestito del giocatore.

Sanches, scrive Romano su Twitter, era nei piani del tecnico fin dalla scorsa settimana, prima che la squadra partisse per il ritiro in Algarve.

Roma e Paris Saint-Germain stanno discutendo della formula, la trattativa continuerà nei prossimi giorni, ma ora tocca ai francesi aprire alla cessione del calciatore a titolo temporaneo.

AS Roma, insisting for Renato Sanches as expected – it was in José Mourinho plans since last week. Roma are hoping for PSG to allow Renato to leave on loan. 🇵🇹

Negotiations will continue in the next days but it’s up to PSG. Mourinho wants Renato. pic.twitter.com/ffF5kiFgS6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023