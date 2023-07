Scamacca più Sanches: il doppio colpo è in arrivo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ solo una questione di tempo, anche se l’attesa si sta assottigliando sempre di più. Ma la Roma si prepara a chiudere i due colpi chiesti da Mourinho: il centrocampista e, soprattutto, l’attaccante.

Il primo sarà con ogni probabilità Renato Sanches, ormai in rotta con il PSG: il giocatore, fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique, ieri non si è nemmeno allenato con la squadra. Tiago Pinto è in pressing, e spera di chiudere in prestito oneroso (1-2 milioni) con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni. Ieri i contatti si sono intensificati, la fumata bianca sembra sempre più vicina.

E anche il nome del prossimo centravanti, in attesa di capire cosa succederà più avanti con Morata, sembra ormai essere chiaro: a fare coppia con Dybala sarà Gianluca Scamacca. L’attaccante ha consumato pubblicamente il suo divorzio con il West Ham cambiando la sua bio sui social, e ora aspetta il via libera degli inglesi per trasferirsi a Trigoria.

La trattativa con la Roma sta entrando nel vivo: l West Ham ha aperto alla formula del prestito oneroso da 3-4 milioni purché il riscatto (da circa 22-23) avvenga a condizioni meno ostiche di quelle proposte inizialmente (qualificazione in Champions e numero di presenze). Si lavora sui dettagli, ma ogni giorno è buono per chiudere l’affare.

Nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Carlton-Lewin dell’Everton: il giocatore inglese, molto forte nel gioco aereo, viene visto come un eventuale aggiunta al reparto e non come una prima scelta per l’attacco giallorosso.

