Calciomercato Roma, niente Marcos Leonardo: è ad un passo dal Benfica per 20 milioni di euro

AS ROMA NEWS – Niente futuro in giallorosso per Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di 20 anni che era stato molto vicino a un trasfermento alla Roma nel corso del mercato estivo.

Il centravanti del Santos, affermano media brasiliani, adesso è ad un passo dal trasferirsi al Benfica. Il club portoghese è pronto a versare 15 milioni di euro più altri 5 di bonus per assicurarsi il promettente centravanti sudamericano.

Il trasferimento avverrà proprio durante il mese di gennaio, con i lusitani determinati a investire sul calciatore dopo il flop di Arthur Cabral.

La Roma e il suo gm Tiago Pinto sembravano essere ancora interessati al calciatore viste le parole del dirigente portoghese nella conferenza stampa dello scorso settembre, ma l’avventura di Marcos Leonardo sembra destinata a proseguire al Benfica, proprio l’ex club di Pinto.

Fonte: globo.com